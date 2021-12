Pininfarina Foxtron Model E, protagonista all'AsiaWorld-Expo

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in ottobre all'Hon Hai Tech Day, l'ammiraglia elettrica Foxtron Model E disegnata da Pininfarina per Foxcon è di nuovo sotto il riflettori, con la sua presenza dal primo al 5 dicembre nella Designer Zone dell'AsiaWorld-Expo di Hong Kong.

Pensata e progettata per le esigenze dei clienti professionali asiatici - che si muovono con autista e utilizzano l'auto come un ufficio mobile o una suite dove riposare - La Model E rappresenta un primo tassello dell'importante collaborazione tra Pininfarina e la taiwanese Hon Hai Technology Group.

Conosciuta anche come Foxconn, è il più grande produttore di componenti elettrici ed elettronici per gli OEM in tutto il mondo, e utilizza 1,29 milioni di collaboratori. Proprio grazie a questa unica competenza di Foxcon, Model E può mettere a disposizione soluzioni hardware e software di altissimo livello, che uniscono il lusso all'innovazione tecnologica.

"Siamo molto orgogliosi di mostrare al pubblico dell'Hong Kong Motor Show un modello che rappresenta il meglio delle competenze di Pininfarina e la nostra vision del futuro della mobilità elettrica - commenta Silvio Angori, Ad di Pininfarina - Foxtron è il partner ideale perchè condividiamo la stessa propensione all'innovazione e l'attenzione alla sostenibilità ambientale".

La zona dei sedili posteriori può trasformarsi in un ufficio mobile dedicato, con dispositivi personali collegati all'auto e tali da consentire una serie di applicazioni intelligenti come l'apertura delle porte con riconoscimento facciale, finestre intelligenti e interfacce veicolo e ambiente.

Foxtron Model E offre prestazioni elevate grazie anche ad un controllo dinamico avanzato e alla potenza disponibile, circa 750 Cv, valore che permette di realizzare uno scatto da 0 a 100 km in 2,8 secondi. L'autonomia dichiarata è di 750 km .