Nissan: svelato un prototipo di rover lunare

Nissan mira alla luna con il nuovo prototipo sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Aerospaziale Giapponese JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Il veicolo lunare è stato presentato in occasione dell'evento 'evento Nissan Futures.

Lo Space Exploration Innovation Hub Center di JAXA effettua ricerche sui rover lunari, una tecnologia fondamentale per l'esplorazione dello spazio, e da gennaio 2020 collabora con Nissan sui sistemi di controllo dei rover. Devono essere in grado di muoversi su terreni polverosi, rocciosi e sconnessi e sfruttare al meglio le poche risorse energetiche disponibili. La ricerca di Nissan applica a questo contesto la tecnologia di controllo del motore di LEAF e la tecnologia e-4ORCE di Ariya, con controllo della trazione a ruote indipendenti, che aumenta le prestazioni del rover lunare sui terreni accidentati. Nissan si è concentrata sullo sviluppo di tecnologie che possano garantire la massima stabilità e sicurezza durante la guida ed e-4ORCE offre al cliente il massimo controllo in ogni circostanza.

Nel lavoro di ricerca congiunta con JAXA, Nissan sta ulteriormente sviluppando e-4ORCE per migliorarne le prestazioni sui terreni più impervi. Per guidare sulla sabbia senza restare bloccati sono necessarie grandi abilità, dato che spesso le ruote girano a vuoto e affondano nel terreno. Per rispondere a questa esigenza, Nissan ha sviluppato sistemi di controllo della forza motrice che riducono al minimo lo slittamento delle ruote in base alle condizioni della superficie su cui si muove il veicolo. Grazie a queste attività di ricerca, Nissan contribuisce all'evoluzione tecnologica del settore automobilistico e dell'esplorazione spaziale, mettendo insieme il proprio know-how e le conoscenze di JAXA sui rover.

Ikkoh Funaki, Direttore dello Space Exploration Innovation Hub Center di JAXA, ha descritto la ricerca in corso: "JAXA intende applicare i risultati di questa ricerca alle future attività di esplorazione spaziale. Stiamo collaborando con diverse aziende, università e istituti di ricerca su progetti che hanno un potenziale di commercializzazione. L'esperienza di Nissan nelle tecnologie elettrificate ci può aiutare a sviluppare rover lunari più performanti." Toshiyuki Nakajima, General Manager Advanced Vehicle Engineering Department Nissan, responsabile dello sviluppo della tecnologia di controllo e-4ORCE, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è ottenere le migliori prestazioni di guida in ogni situazione e crediamo che il know-how acquisito da questa ricerca congiunta con JAXA porterà innovazioni nei nostri veicoli, che si tradurranno in benefici per i clienti."