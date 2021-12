Volvo, verso elettrico con partnership in Medio Oriente

E' un rinnovato impegno quello di Volvo Cars in Medio Oriente con una serie di importanti iniziative. Del programma fanno parte l'ampliamento della rete di partner esistenti, l'apertura di un nuovo centro regionale di distribuzione ricambi e la creazione di un'esperienza di acquisto di livello superiore per i clienti della regione grazie all'apertura del Volvo Studio a Dubai. L'espansione della presenza di Volvo Cars in Medio Oriente coincide con il lancio del primo modello completamente elettrico, la XC40 Recharge, nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e promuoverà la gamma Recharge di prodotti esclusivamente elettrificati e ricaricabili in mercati selezionati.

Nell'ambito della sua strategia commerciale, Volvo Cars sta investendo molto sui canali di vendita online, riducendo la complessità della sua offerta di prodotti e introducendo schemi di prezzi trasparenti. Oltre alle vendite online, Volvo Cars si concentrerà su un'offerta per i clienti completa e omogenea.

Questa visione si basa su tre pilastri fondamentali, vale a dire: elettrico, online e crescita. A Dubai, Volvo Cars sta trasformando l'esperienza di acquisto di un'auto per i clienti attraverso l'apertura di un Volvo Studio, uno prestigioso spazio dedicato alla vendita diretta che è anche il primo nel suo genere ad essere ubicato all'interno di un centro commerciale e il secondo in assoluto in Medio Oriente, dopo quello del Kuwait.

"La trasformazione di Volvo Cars in un costruttore con un'offerta completamente elettrica entro il 2030 - ha commentato Arek Nowinski, responsabile EMEA di Volvo Cars - è già ben avviata. Affinché il nostro Marchio possa permetterci di realizzare le nostre ambizioni di crescita, abbiamo bisogno di partner di livello mondiale e lungimiranti, in grado di offrire ai clienti un'esperienza di qualità sia online sia in concessionaria. Siamo lieti di lavorare con nuovi partner per il settore retail nei Paesi del Golfo (GCC) che siano allineati con la nostra idea di offrire un'esperienza di acquisto di auto online senza soluzione di continuità in uno dei mercati che sta cambiando più rapidamente nell'area allargata che include Europa, Medio Oriente e Africa".