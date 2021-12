Male il mercato dell'auto in Italia, a novembre -24,6%

Ancora un pesante calo per il mercato italiano dell'auto. A novembre - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state immatricolate 104.478 auto, il 24,6% in meno dello stesso mese del 2020. Negli undici mesi dell'anno le immatricolazioni sono 1.371.166, con un incremento dell'8,6% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato a novembre 36.361 auto, con un calo del 33,3% sullo stesso mese del 2020. La quota scende dal 39,3 al 34,8%. Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 518.,025, in crescita del 6,3% sullo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota del 37,8% a fronte del 38,6%.

"Un'altra batosta per il mercato italiano dell'auto" che registra un calo del 31% su novembre 2019. Pesa la crisi dei microchip che, secondo l'81% dei concessionari interpellati nel quadro dell'inchiesta congiunturale mensile, "è la prima causa della catastrofica situazione del mercato italiano delle autovetture". E' il commento del Centro Studi Promotor. Oltre alla questione dei microchip - spiega il Csp - vi sono anche altri aspetti che condizionano il mercato. Secondo i concessionari, pesano la situazione economica generale (39%), l'emergenza sanitaria per il coronavirus (30%) e la demonizzazione del diesel (28%). C'è poi il disorientamento dei consumatori dovuto alle campagne per sostenere la transizione all'elettrico. Molti automobilisti non si sentono ancora in condizione di passare all'elettrico, ma hanno forti remore ad acquistare auto ad alimentazione tradizionale per il timore che la nuova auto venga messa "fuori corso" per l'avvento dell'elettrico. Si aggiunge un notevole "turbamento" dei concessionari per l'intenzione di diverse case automobilistiche di voler passare ad altri tipi di organizzazione di vendita. In questo contesto negativo pesa anche il fatto che la pandemia ha ridotto l'uso dell'auto. Inoltre i finanziamenti per gli incentivi sono ormai esauriti e non si può prevedere se e quando verranno rinnovati. La previsione per il 2021 è di 1.460.000 immatricolazioni, "livello veramente infimo, se si considera che per la regolare sostituzione del parco circolante italiano occorrono 2.000.000 di immatricolazioni all'anno". Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "appare assolutamente incomprensibile l'atteggiamento del Governo che, mentre l'economia italiana sta recuperando, non interviene per evitare che il comparto dell'auto, che ha un peso notevolissimo nell'economia del Paese, sia allo sbando".

"A novembre il mercato auto mantiene una flessione a doppia cifra (-24,6%), anche se di entità inferiore rispetto ad ottobre (-35,7%) complice un giorno lavorativo in più a novembre 2021 rispetto a novembre 2020 (22 giorni contro 21". Lo sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. "Oltre al prolungarsi della crisi dei semiconduttori, desta molta preoccupazione la totale assenza, nell'attuale testo della Legge di Bilancio 2022, di misure per affrontare la transizione ecologica ed energetica del settore, non essendo stati stanziati fondi né a sostegno della domanda né a sostegno dell'offerta. E' indispensabile prevedere un piano strutturale almeno su tre anni e con una dotazione adeguata per evitare che l'Italia, in questa delicata fase in cui le politiche di mercato sono fondamentali, sia l'unico Paese europeo a non instradare e supportare i consumatori nell'acquisto di auto a zero e a bassissime emissioni. Accogliamo quindi positivamente la presentazione, da parte di diverse forze politiche, di emendamenti alla Legge di Bilancio che propongono il rifinanziamento degli incentivi, attualmente esauriti, a sostegno della domanda di auto e veicoli commerciali leggeri a basso impatto ambientale".



"Non si può accompagnare in modo efficace e sostenibile la transizione verso la decarbonizzazione se non si interviene sostenendo la domanda con un piano strutturale e pluriennale anche per il ricambio del parco circolante", afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae. "Per una maggiore diffusione delle nuove tecnologie sono necessari incentivi anche a fronte di rottamazione, altrimenti vanificheremo gli effettivi benefici ambientali" spiega. Per l'Unrae, come per altri osservatori, nel nostro Paese manca ancora una strategia per accompagnare la transizione energetica nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali: "Purtroppo - sottolinea Michele Crisci - si deve constatare un certo disinteresse nelle Istituzioni di governo per il comparto automotive e il suo indotto, un settore produttivo che occupa 1,2 milioni di lavoratori e garantisce un gettito fiscale di 76 miliardi di euro l'anno". Secondo l'Unrae, si può predisporre subito un piano di sviluppo delle infrastrutture di ricarica, capillare e omogeneo sul territorio nazionale, con punti di ricarica ad alta potenza in ambito autostradale: "Considerati gli annunci fatti e i fondi stanziati dal Pnrr per questo obiettivo, ci piacerebbe ora vedere un cronoprogramma puntuale con impegni precisi di infrastrutturazione a scadenze prefissate", sottolinea Michele Crisci.