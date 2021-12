Icona Design con Great Product su mercato Usa

Icona Design Group, società di stile che esporta nel mondo il product, industrial e automotive design Made in Italy d'eccellenza, e Great Product (Gp), una venture development firm che supporta le aziende italiane ed europee nelle attività di finanziamento e commercializzazione negli Usa, hanno annunciato una partnership strategica volta a incrementare l'espansione di Icona nel mercato nordamericano.

Questa alleanza consente: a Icona di espandere ulteriormente il proprio business in un mercato vasto e in costante crescita, fornendo alle migliori aziende americane l'approccio innovativo e visionario nella progettazione di spazi, prodotti e nuovi concepts per la vita e la mobilità del futuro; a Gp di acquisire nel suo portfolio un'altra realtà innovativa d'eccellenza e dalle grandi potenzialità con cui costruire un business di successo negli Usa.

Great Product è una delle società di venture development più innovative degli Stati Uniti e d'Europa. Ha un modello di business unico, per costruire, finanziare e far crescere aziende italiane ed europee in Nord America. Il fondatore ha lavorato per quindici anni in Europa con startup innovative. Great Product nasce dall'apprezzamento per l'attitudine italiana ed europea all'innovazione e dalla necessità di far incontrare l'innovazione con capitali e vasti mercati commerciali.

Attraverso le sue numerose affiliazioni e associazioni, Great Product offre alle aziende l'accesso immediato a una vasta rete di investitori qualificati, venture capitalist e aziende Fortune 1000, la classifica stilata dalla celebre rivista economica che elenca le 1000 più grandi imprese societarie statunitensi per fatturato. Il team di Gp è composto da un'ampia scala di imprenditori di successo ed esperti nelle delicate tematiche della proprietà intellettuale, finanza, normative governative statunitensi, sviluppo del business, vendite e marketing. "Icona è entusiasta dell'accordo raggiunto con Great Product per andare verso la conquista del mercato nordamericano", ha dichiarato Teresio Gigi Gaudio, presidente e ceo di Icona Design Group.