Lo stabilimento BMW Group di Monaco completamente elettrico

Una pietra miliare sulla strada della mobilità elettrica. È quanto rappresenta l'inizio della produzione di serie della Bmw i4 nel sito produttivo di Monaco, destinato a sfornare oltre il 50% di veicoli elettrificati entro il 2023. Sono le parole utilizzate da Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG per la produzione: "Entro il 2023 più della metà dei veicoli provenienti dal nostro stabilimento di Monaco avrà un sistema di trazione elettrificata. La maggior parte di essi sarà completamente elettrica. Di conseguenza, Monaco diventerà completamente elettrica". L'operazione di adeguamento delle linee produttive dell'impianto bavarese, quasi centenario, non è stata banale: "Siamo riusciti ad introdurre il nuovo veicolo nei nostri impianti già esistenti senza interrompere la produzione. Il team e i nostri partner hanno fatto un lavoro straordinario", ha aggiunto Peter Weber, direttore dello stabilimento BMW di Monaco. Nonostante i limiti di spazio, gli impianti esistenti sono stati rimossi e quelli nuovi installati e messi in funzione. "Il nostro reparto carrozzeria è un esempio lampante di integrazione intelligente ed efficiente". La maggior parte dei nuovi processi di produzione della BMW i4 possono essere eseguiti su apparati di carrozzeria esistenti" ha spiegato Weber. Grazie all'aggiornamento, circa il 90 per cento degli apparati esistenti nel reparto carrozzeria di Monaco può essere utilizzato per la nuova berlina a zero emissioni. Anche l'integrazione dell'assemblaggio della batteria ad alta tensione è stata complessa. L'alloggiamento della batteria è ora avvitato alla carrozzeria da un nuovo sistema di montaggio completamente automatizzato che lavora dal basso. Sistemi di telecamere ad alta risoluzione completamente automatizzati la scansionano accuratamente per assicurarsi che la superficie sia assolutamente pulita e che non ci siano contaminazioni che potrebbero causare danni. La fabbrica principale del Gruppo BMW ora produce un'ampia gamma di prodotti, che spaziano dalla BMW i4 alla Serie 3 Berlina e Touring, a combustione e ibrida, oltre a BMW M3 e BMW Serie 4 Gran Coupé.