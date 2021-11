Cnh: Antitrust non avvia istruttoria su acquisto Sampierana

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - L'Antitrust ha deciso di non avviare un'istruttoria sull'operazione che nei mesi corsi ha portato Cnh ad acquisire la romagnola Sampierana, nata negli anni '50 dalla bottega artigiana del ferro di Aleardo Para e oggi, sotto la gestione dei figli Cesare e Moreno produttore di sottocarri cingolati, miniescavatori e pale compatte, per 101,8 milioni di euro. L'accordo prevedeva l'acquisizione del 90% del capitale sociale per poi ottenere il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione. Nel provvedimento dell'Antitrust pubblicato nel Bollettino settimanale viene sottolineato che l'operazione in esame non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. (ANSA).