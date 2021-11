Cnh: accordo di licenza tecnologica con Monarch Tractor

Cnh Industrial ha stipulato un accordo di licenza esclusivo e pluriennale per tecnologie di elettrificazione con Monarch Tractor, azienda attiva nel settore delle tecnologie innovative per l'agricoltura con sede negli Stati Uniti, specializzata in trattori a guida autonoma completamente elettrici. L'accordo di licenza prevede il lancio di una piattaforma elettrica scalabile e modulare, incentrata sui trattori a bassa potenza. Questi saranno sviluppati nei prossimi anni attraverso varie famiglie di prodotto, utilizzando un processo dinamico di raccolta continua di indicazioni e richieste dagli agricoltori al fine di assicurare la creazione di soluzioni differenziate, allineate alle esigenze dei clienti e destinate a diventare leader del settore. L'accordo inoltre rafforza l'impegno costante di Cnh Industrial per la decarbonizzazione dell'agricoltura attraverso sistemi di propulsione alternativi. "Siamo fiduciosi che le nuove opportunità offerte da Monarch rafforzeranno rapidamente la nostra posizione competitiva nell'agricoltura di precisione sostenibile. Il talento della loro squadra, le eccezionali capacità ingegneristiche e l'ecosistema di ricerca e sviluppo della Silicon Valley miglioreranno enormemente le nostre capacità in campo digitale. Siamo entusiasti di lavorare con Monarch per accelerare l'innovazione nella tecnologia dei veicoli elettrici e portare in tempi brevi agli agricoltori di tutto il mondo soluzioni completamente elettriche, autonome e apprezzate dal cliente finale", commenta Scott Wine, ceo di Cnh Industrial. (