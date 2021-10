Gruppo Volkswagen, previsioni negative per risultati 2021

Nubi scure sui cieli di Wolfsburg, per effetto delle perturbate performance aziendali nei primi nove mesi del 2021 e come conseguenza dei costi dell'acquisizione di Navistar, azienda Usa del settore truck.

Ma le previsioni non sono tranquillizzanti per la restante parte dell'anno, tanto che il Gruppo Volkswagen sta adeguando verso il basso le sue previsioni.

Come è stato comunicato dall'azienda col documento relativo ai risultati del terzo trimestre, sussiste il rischio di strozzature e interruzioni nella fornitura di componenti semiconduttori - fenomeno che si è intensificato in tutto il settore - ed il cui impatto negativo si è fatto sentire soprattutto dall'inizio della seconda metà dell'anno.

Di conseguenza, il Gruppo Volkswagen sta abbassando le sue previsioni per le consegne ai clienti e guarda per la fine del 2021 a risultati che rimarranno in linea con quelli dell'anno precedente in condizioni di mercato che continuano ad essere difficili.

Una previsione, sottolinea l'azienda, che presuppone inoltre un contenimento efficace della pandemia di Covid-19 e che tiene evidentemente conto del deterioramento della situazione dell'offerta a causa della carenza di semiconduttori.

Per il Gruppo Volkswagen le sfide sorgeranno in particolare dalla situazione economica, dal crescere di una accesa concorrenza, dalla volatilità dei mercati delle materie prime e dei cambi, dalla necessità di mettere in sicurezza delle catene di approvvigionamento e infine dai requisiti più rigorosi relativi alle emissioni.

Il Gruppo Volkswagen prevede comunque che i ricavi delle vendite nel 2021 saranno notevolmente superiori rispetto alla cifra dell'anno precedente. In termini di risultato operativo inclusi gli 'special item' il Gruppo conferma la previsione di un ritorno sulle vendite compreso tra il 6,0 e il 7,5%, così come indicato a metà anno.

La Divisione Automotive di Volkswagen prevede che minori introiti di cassa legati al calo delle vendite del diesel e dal marcato aumento degli effetti derivanti da fusioni e acquisizioni - inclusa quella di Navistar - porteranno a una liquidità netta che sarà nettamente in calo rispetto all'anno precedente.