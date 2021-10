Huawei, confermato l'arrivo del secondo suv da Jv con Seres

Il colosso cinese della telefonia Huawei ha annunciato che il nuovo suv Sokon Seres con propria tecnologia elettronica verrà presentato a breve. L'annuncio - riferisce il sito specializzato Gasgoo.com - è stato dato da Richard Yu, Ceo della BU Intelligent Automotive Solution della JV Huawei Seres durante la Huawei Developer Conference 2021 (HDC), Il nuovo suv, frutto della collaborazione con la statunitense Seres, con sede nella Silicon Valley (che a sua volta fa parte del Gruppo cinese Sokon) dovrebbe chiamarsi SF7 e farà seguito al primo modello SF5 già lanciato in Cina e acquistabile negli store di Huawei.

Rispetto al primo suv, l'auto appena annunciata da Richard Yu dovrebbe essere caratterizzato da un set completo di soluzioni 'proprietarie' per veicoli intelligenti Huawei - in aggiunta al sistema operativo HarmonyOS, già presente nel modello SF5 per consentire un impiego senza soluzione di continuità del proprio smartphone a bordo dell'auto, comprese tutte le applicazioni di navigazione, e-commerce e intrattenimento.

Altra novità di SF7 - che è stato studiato e progettato direttamente dalla Huawei - è il fatto che il colosso della telefonia gestirà da solo il marketing e le vendite del nuovo veicolo.