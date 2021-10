General Motors chiude il terzo trimestre con un utile netto in calo del 40% a 2,4 miliardi di dollari. Una flessione legata alla produzione limitata per la carenza di chip e ai più alti costi dei materiali. I ricavi sono calati del 25% a 26,8 miliardi. Nella lettera agli azionisti che ha accompagnato i risultati trimestrali, l'amministratore delegato Mary Barra ha previsto un utile operativo per il 2021 vicino alla parte alta della forchetta identificata di 11,5-13,5 miliardi.