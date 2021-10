Hertz ordina 100.000 Tesla entro la fine del 2022, in quella che è una mossa ambiziosa per rendere la sua flotta di auto da noleggio elettrica. L'acquisto a quattro mesi dall'emeresione della bancarotta è una svolta anche per il mercato delle auto in affitto, che si appresta a un cambio radicale riflettendo le nuove tendenze.