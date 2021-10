A causa della mancanza di componenti il Gruppo Renault stima una perdita di produzione vicina ai 500.000 veicoli per l'anno. Nonostante il calo, il gruppo conferma la sua previsione di raggiungere un tasso di margine operativo di gruppo per l'intero anno, al 2,8% del fatturato.

Renault per il 2021 prevede anche di raggiungere un positivo free cash flow operativo automotive.