Cnh chiude siti produttivi Ue per carenza semiconduttori

Cnh Industrial chiuderà temporaneamente diversi dei propri siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa. La decisione, si legge in una nota dell'azienda, "in conseguenza delle interruzioni alla catena di fornitura e alla carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori". Le chiusure degli impianti interessati sarà "per non più di otto giorni lavorativi nel mese di ottobre", conclude l'azienda, "impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti".