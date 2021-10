Crossover Dodge made in Cina, inizia esportazione in Messico

Come già annunciato da Stellantis, relativamente alla presenza della marca Dodge i Messico, GAC Motor Co - la Casa automobilistica cinese di proprietà statale che gestisce con Stellantis una joint venture - ha iniziato la produzione nello stabilimento di Hangzhou e le spedizioni di un nuovo crossover che sarà venduto con il badge Dodge in Messico.

GAC ha affermato che, come prevede l'accordo con Stellantis, il primo lotto di 770 crossover sarà esportato a partire dagli inizi di ottobre, con l'obiettivo di arrivare a circa 4.000 unità distribuite in Messico entro la fine dell'anno.

Questa attività rientra in una strategia che GAC - spiega il sito Gasgoo.com - ha avviato quasi dieci anni fa iniziando a interessarsi del mercato nordamericano. Originariamente l'azienda prevedeva di entrare direttamente negli Stati Uniti. Successivamente il piano venne sospeso a causa delle preoccupazioni sull'escalation delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. A seguito di ricerche sul mercato messicano completate nel 2019 GAC ha deciso di utilizzare quel Paese come porta per accedere al nordmerica e ha stipulato il contratto con Stellantis.

Il crossover da distribuire in Messico con il badge Dodge è una versione modificata e ribrandizzata del GS5 che GAC commercializza in Cina con il marchio Trumpchi. Sotto al cofano è presente un motore benzina turbo a iniezione diretta da 1,5 litri, abbinato a un cambio automatico a sei velocità. E soddisfa le norme sulle emissioni dello Stato 6 della Cina, che sono equivalenti agli standard Euro 6. Lungo 4.695 mm, largo 1.885 mm e alto 1.726 mm - con un passo di 2.710 mm - il GS5 ha un prezzo di partenza in Cina che corrisponde a 19.628 dollari.

GAC ha affermato di puntare ad approfondire e ampliare i legami con Stellantis, aggiungendo che "continuerà a esplorare il mercato messicano e le aree circostanti", senza però fornire ulteriori dettagli sulla futura cooperazione. In Cina, la partnership 50-50 di GAC con Stellantis assembla quattro modelli Jeep: Grand Commander, Renegade, Compass e Cherokee.