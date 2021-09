Volkswagen Taigo, via produzione stabilimento di Navarra

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Presso l'impianto di Navarra, in Spagna, è partita la produzione in serie del nuovo Volkwagen Taigo destinato al mercato europeo. Il presidente del governo della Navarra, María Chivite, ha partecipato alla cerimonia tenuta nella fabbrica con il presidente del consiglio di fabbrica, Alfredo Morales, e il presidente di Volkswagen Navarra, Markus Haupt. Lo stabilimento di Navarra produce, per la prima volta nella sua storia, tre modelli contemporaneamente.

"L'arrivo di questo nuovo modello conferma lo straordinario lavoro svolto dalla forza lavoro ed è una garanzia per il futuro dello stabilimento", spiega Markus Haupt, presidente di Volkswagen Navarra.

"Volkswagen Navarra si è posizionata come uno degli stabilimenti di riferimento all'interno del Gruppo Volkswagen.

L'arrivo di questo nuovo modello conferma lo straordinario lavoro svolto dalla forza lavoro ed è una garanzia per il futuro della fabbrica", ha detto Markus Haupt. Il dirigente ha anche sottolineato gli sforzi compiuti negli ultimi mesi per adattare le linee di produzione: "Siamo riusciti a mantenere l'efficienza e la produttività della fabbrica, integrando questo terzo modello nelle linee in cui sono attualmente assemblate la Polo e T-Cross".

Con la nuova Taigo, lo stabilimento Volkswagen Navarra, per la prima volta nella sua storia, produrrà tre modelli contemporaneamente. Lo stabilimento di Landaben produce la Polo dal 1984. Dopo 34 anni di produzione ininterrotta di questo modello, Volkswagen Navarra ha assunto la produzione del T-Cross, un suv urbano, nel dicembre 2018. Ora, lo stabilimento accoglie l'arrivo di questo terzo modello, che segna una pietra miliare nella storia dello stabilimento.

La prima unità della Taigo che ha lasciato la catena di montaggio è destinata alla Germania. Si tratta di una Taigo R Line rossa, che monta un motore a benzina da 1,5 litri e 150 CV e un cambio automatico DSG a 7 rapporti. Il suv coupé lungo 4,26 metri è costruito sulla piattaforma MQB A0, la stessa su cui sono costruite la Polo e la T-Cross. (ANSA).