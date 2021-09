VinFast, arrivano dal Vietnam nuovi suv premium elettrici

VinFast ha annunciato che lancerà una nuova gamma di auto elettriche premium in Europa nel 2022. La Casa automobilistica fa capo a Vingroup con sede in Vietnam, uno dei più grandi conglomerati privati in Asia che appartiene a Pham Nhat Vuong che - con 6,7 miliardi di dollari di patrimonio secondo Forbes - è l'uomo più ricco del Paese. Il programma di VinFast prevede inizialmente il lancio della sua gamma EV nei mercati della Germania, della Francia e dell'Olanda, con un più ampio lancio europeo (Italia compresa) e nordamericano che verrà precisato a seguire.

Primi modelli ad arrivare nel nostro Continente saranno il suv VF e35 di segmento D e il suv VF e36 di segmento E, che sono stati sviluppati a livello di stile con Pininfarina.

Successivamente la gamma sarà completata con altri prodotti - sia per i mercati interni del sudest asiatico, sia per l'export - con auto e suv che spazieranno dal segmento A fino al segmento E ed a cui stanno contribuendo altri specialisti italiani, come Torino Design. Uno dei punti di forza della strategia europea avviata da VinFast, si legge nella nota, è il fatto di essere fortemente supportata da una gamma di competenze interne e da una rete selezionata di fornitori comprovati dell'industria automobilistica.

Il Gruppo vietnamita collabora con, AVL, Aptive, BMW, Bosch, EDAG, FEV, General Motors, Magna Steyr, Pininfarina ZF, Gotion High-Tech (batteria LFP), ProLogium (batteria a stato solido al 100%) e StoreDot (carica veloce). Inoltre, VinFast continuerà a rafforzare le partnership con società di ingegneria, componenti, tecnologia e startup per promuovere congiuntamente quella che viene definita "una crescita rivoluzionaria".

Le competenze chiave interne riguardano invece l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, i big data e la sicurezza informatica. Tutto questo viene fornito a Vingroup dalle consociate VinAI, VinBigdata e Vsmart. E' attiva anche VinES Company, che insieme a istituti di ricerca specializzati si concentra sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove soluzioni nella tecnologia delle batterie e della ricarica.

Attualmente l'intero processo produttivo è concentrato in Vietnam, ma - è stato precisato - a seconda delle esigenze dei mercati VinFast potrebbe valutare la possibilità di creare ulteriori sedi di produzione all'estero per servire direttamente i propri mercati. Per sviluppare questa strategia la divisione europea di VinFast ha chiamato a collaborare molti talenti ed esperti nell'industria automobilistica globale. Ne sono esempi il direttore vendite Hakan Ceylan, il direttore post vendita Jorrit Van Wanum e il vicedirettore generale delle vendite B2B Emiel Hendriksen che provengono tutti da Tesla. Il direttore marketing e comunicazione Thomas Chrétien e il (vice direttore generale dell'after sales Jean-Christophe Mercier provengono invece da Nissan. Il team europeo di VinFast è guidato dalla signora Tran Thi Hong Bich, che vanta una lunga esperienza con Thalès e Toyota. Recentemente, VinFast aveva annunciato la nomina di Michael Lohscheller - ex ex vicepresidente di Volkswagen America ed ex Ceo di Opel - a global Ceo, con responsabilità per l'espansione delle attività commerciali e della promozione di VinFast nel mondo.