Mercedes festeggia 70 anni di produzione in Argentina

Mercedes festeggia i settant'anni di produzione in Argentina. Oggi la fabbrica Mercedes-Benz di Buenos Aires è l'unica al mondo che produce furgoni, camion e autobus nello stesso sito. Mentre i camion (Accelo e Atego) e i telai di autobus sono prodotti per il mercato nazionale, il furgone Sprinter è principalmente destinato al mercato dell'esportazione.

L'impianto del Sud America è il primo stabilimento dell'azienda fuori dalla Germania. Essere stata la prima filiale produttiva, ha significato il passo iniziale dell'espansione industriale mondiale del marchio con la stella. Oggi i veicoli "made in Argentina" sono leader di mercato nei loro segmenti in Argentina.

Quest'anno Mercedes-Benz Vans festeggia anche i 25 anni dell'inizio della produzione del furgone Sprinter in Argentina.

Attualmente, presso il centro industriale Juan Manuel Fangio, viene prodotta la terza generazione del furgone Sprinter, che ha creato una categoria a sé stante nell'industria automobilistica e ha raggiunto una posizione leader nel mercato argentino.

Lanciata nel 2019 l'ultima generazione del grande furgone si distingue per la sua elevata versatilità e adattabilità alle esigenze del cliente. Viene offerta una vasta gamma di varianti come il Panel-van, il Tourer, il Furgone misto e il Chassis che è la base per quasi tutte le soluzioni di allestimento.

Oltre allo Sprinter, nello stabilimento Mercedes-Benz in Argentina vengono prodotti gli autocarri Atego e Accelo, nelle versioni manuale e automatica, che sono al top delle vendite.

Questi autocarri leggeri sono destinati principalmente alle consegne e ad altri compiti di trasporto urbano. La versione automatica offre una grande robustezza poiché il suo cambio è stato appositamente progettato per l'uso urbano con un'alta frequenza di cambi di marcia.

La leadership delle vendite si verifica anche nel segmento degli autobus che sono completamente costruiti in Argentina da partner commerciali. Gli autobus Mercedes-Benz percorrono le strade argentine da decenni e sono protagonisti indiscussi del panorama dei trasporti urbani.