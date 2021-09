IAA Monaco, Bosch conferma investimenti in Sensortech Milano

La crisi dei chip, che potrebbe prolungarsi per tutto il 2022, e in generale la forte crescita della domanda di applicazioni elettroniche di ultima generazione, veicoli compresi. potrebbe favorire l'occupazione - soprattutto nell'ambito dei laureati in ambito tecnologico - in Italia.

Se da un lato il Ceo del Gruppo Renault Luca de Meo ha confermato la volontà di avviare acquisti di componentistica nel nostro Paese (attraverso una collaborazione con ANFIA) anche Bosch ha detto di avere programmato di investire ed espandere le attività del Design Center - che ha sede a Milano - della consociata Bosch Sensortec che sviluppa e commercializza sensori e soluzioni per sistemi micro elettro meccanici (Mems)

Lo ha detto ad ANSA, a margine dell'evento IAA Mobility di Monaco, Harald Kroeger che è membro del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH con responsabilità all'interno del settore Mobility Solutions per l'integrazione dei sistemi, per le soluzioni Cross-Domain Computing, Chassis Systems Control, Automotive Electronics.

"Non abbiamo in programma di investire in Italia per hardware - ha detto, alludendo evidentemente alla recente apertura di una fabbrica in Germania dedicata ai chip - quanto piuttosto ai software".

Bosch proseguirà dunque nel trend avviato nel 2019 e confermato lo scorso anno quando per Sensortech vennero inserite nuove risorse altamente specializzate, come ASIC analog and digital designers, MEMS designers, esperti di sensori MEMS, test engineers.

"A Milano allargheremo il team che opera nel Design Center - ha confermato Kroeger - e la volontà è di continuare ad investire per seguire il trend di forte crescita di questo mercato".

Oltre che l'automotive, l'ampio portafoglio di sensori e soluzioni per sistemi micro elettro meccanici (MEMS) di Bosch Sensortec è destinato a smartphone, tablet, dispositivi wearable, hearable, AR/VR, droni, robot, casa intelligente e applicazioni IoT (Internet of Things).