Cnh: medaglia di platino EcoVadis per sostenibilità

Cnh Industrial si è classificata nell'1% delle migliori aziende nell'ambito della valutazione annuale della sostenibilità di EcoVadis, con un punteggio di 73/100, ottenendo la medaglia di platino da uno dei principali e affidabili provider di rating di sostenibilità aziendale.

EcoVadis valuta più di 75.000 aziende di oltre 200 settori in rapporto al loro impatto sulla sostenibilità sulla base di prove documentate, esaminando quattro temi principali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e appalti sostenibili che comprendono sette criteri riguardanti 21 diversi indicatori di sostenibilità. Cnh Industrial partecipa da tempo a questa valutazione e negli ultimi quattro anni ha raggiunto il livello Oro. Per l'azienda si tratta della prima medaglia di platino.

"Siamo lieti di aver ottenuto la certificazione Platino in un rating di sostenibilità come quello di EcoVadis, molto quotato e rigoroso. Questo singolare riconoscimento rispecchia l'impegno profuso dai nostri team per garantire che operiamo secondo i più elevati standard etici e ambientali", commenta Scott Wine, ceo di Cnh Industrial.