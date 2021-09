Auto: in Cina la carenza chip frena le vendite ad agosto

La carenza al momento di chip per auto sul mercato frena le vendite di autovetture in Cina, che nel mese di agosto sono diminuite rispetto a un anno fa, secondo i dati della China Passenger Car Association. Le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri, tra cui berline, Suv e veicoli multiuso, sono scese del 14,7% su base annua fino a 1,45 milioni di unità ad agosto, mentre su base mensile, le vendite sono diminuite del 3,3%.

Nel periodo gennaio-agosto, le vendite di veicoli passeggeri si sono attestate a circa 12,9 milioni di unità, in crescita del 17,1% su base annua.

In particolare, le vendite di nuovi veicoli energetici sono aumentate di 1 milione di unità nei primi otto mesi, contribuendo con il 54% della crescita totale delle vendite di autovetture durante il periodo.

Le vendite di auto di lusso sono scese del 19% su base annua ad agosto, raggiungendo le 200.000 unità. Le vendite, tuttavia, sono salite del 3% rispetto a luglio e del 9% rispetto allo stesso mese del 2019, mostrando che la domanda dei consumatori cinesi per le auto di fascia alta è rimasta solida, ha dichiarato l'associazione. (ANSA-XINHUA).