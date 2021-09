Stellantis traina semestre di Exor, utile 838 milioni

Exor, la holding della famiglia Agnelli, chiude con un risultato positivo il primo semestre 2021: l'utile consolidato è pari a 838 milioni di euro a fronte di una perdita di 1,3 miliardi nell'analogo periodo dell'anno scorso, quando la pandemia aveva avuto contraccolpi sulle società controllate. Il valore degli asset (Nav) ammonta a 32,15 miliardi di dollari rispetto ai 29,5 miliardi del 31 dicembre 2020. Migliora la posizione finanziaria netta. Al positivo andamento della holding nella prima metà dell'anno contribuiscono le performance delle partecipate (+2,6 miliardi di euro), in particolare di Stellantis che ha realizzato un utile di 6,8 miliardi di euro con una quota parte per Exor pari a quasi un miliardo. Proprio oggi Dongfeng Motor International ha annunciato l'avvio di un collocamento di 36,1 milioni di azioni Stellantis, pari all'1,2% del capitale del gruppo automobilistico, ma manterrà una quota diretta del 4,5%. Nella galassia Agnelli godono di un ottimo stato di salute anche Cnh Industrial, Ferrari, PartnerRe. Uniche eccezioni sono la Juventus, che ha registrato una perdita di 77 milioni e Gedi il cui rosso è dovuto però a un riallineamento dei conti. Tra le operazioni effettuate nella prima metà dell'anno da Exor spicca l'aumento dell'investimento, che sfiora quasi i 300 milioni complessivi, in Via Transportation, giovane startup americana di infrastrutture digitali per la mobilità pubblica: la società presieduta da John Elkann ha oggi il 17%. Exor si è alleata anche con The World-Wide Investment Company Limited, il più antico family office di Hong Kong per costituire una nuova società denominata Nuo, che aiuterà le imprese italiane di medie dimensioni caratterizzate da grandi competenze, creatività e marchi unici nel settore dei beni di consumo. La holding della famiglia Agnelli ha convocato per il 30 novembre il Capital Markets Day: nell'incontro con la comunità finanziaria Elkann farà il punto sulla strategia che ha sempre più tra i suoi perni il lusso, come dimostra l'investimento in Louboutin, e la tecnologia.