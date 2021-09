Nissan, venduti 250mila veicoli elettrici in Europa

Quota 250 mila veicoli elettrici venduti in Europa raggiunta, per Nissan che ha puntato su Leaf e e-NV200. In Italia, i clienti che hanno acquistato LEAF sono oltre 7.000, mentre sono più di 2.000 i privati e le aziende che hanno scelto e-NV200.

Lanciati rispettivamente nel 2010 e nel 2014, Leaf ed e-NV200 hanno aperto la strada alla mobilità 100 per cento elettrica in Nissan per il mercato di massa. "Nel 2010 - ha dichiarato Leon Dorssers, Senior Vice President, Sales & Marketing del marchio - Nissan, con l'introduzione di Leaf nel mercato, ha inaugurato l'era dei veicoli elettrici moderni. Oggi continua ad offrire ai clienti di tutto il mondo tecnologie innovative e avanzati sistemi di propulsione a zero emissioni, trasformando idee brillanti in realtà".

Nissan ha ampliato e sviluppato la gamma Leaf ed e-NV200 per soddisfare le esigenze dei clienti privati e commerciali, in linea con la strategia Nissan Intelligent Mobility per un futuro più connesso e sostenibile. Dal 2010 a oggi, Leaf ha guidato lo sviluppo dei moderni veicoli elettrici, con propulsori efficienti e tecnologie avanzate come il sistema di assistenza alla guida ProPILOT e l'e-Pedal per accelerare e frenare con un solo pedale.

e-NV200 offre invece i vantaggi della mobilità sostenibile ad aziende e privati, con batteria da 40 kWh, capacità di carico fino a 4,2 m3 e bassi costi di gestione. e-NV200 Evalia soddisfa anche le esigenze quotidiane dei clienti privati, con interni adattabili e opzioni per cinque e sette posti, ognuna con abitacolo configurabile e sedili rimovibili per massimizzare lo spazio per i bagagli.

In linea con il piano di elettrificazione della propria gamma, nel 2022 Nissan introdurrà nel mercato europeo Ariya, il primo crossover 100% elettrico, declinato in quattro versioni, da 63 kWh e 87 kWh a due ruote motrici, oltre ad Ariya e-4ORCE 87 kWh a trazione integrale e Ariya e-4ORCE 87 kWh Performance, pensato per chi cerca emozioni al volante, con potenza e coppia di livello superiore.

La strada di Nissan per un futuro più sostenibile prosegue anche con EV36Zero, un Electric Vehicle Hub che darà vita al primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo, presso l'impianto Nissan di Sunderland, nel Regno Unito. Il piano prevede un investimento complessivo da un miliardo di sterline.