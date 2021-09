Usa: carenza chip, Gm chiude temporaneamente impianti

(ANSA) - WASHINGTON, 05 SET - General Motors chiuderà dai prossimi giorni la produzione in gran parte dei suoi impianti nordamericani per una o due settimane a causa della crescente mancanza di chip. Lo riferisce la Cnn. Gm e altre case automobilistiche speravano che la carenza di chip sarebbe stata alle loro spalle da ora. Ma l'aumento dei contagi di Covid, specialmente nel Sud-est asiatico, dove sono basati molti dei produttori del settore, ha peggiorato la situazione. Una vicenda che dimostra come gli Usa siano ancora troppo dipendenti dalle forniture estere in alcuni comparti chiave. (ANSA).