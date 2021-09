General Motors e Ford riducono la produzione in seguito alla carenza di chip. Le riduzioni decise da Gm riguardano due impianti che producono pickup. Ford la ridurrà invece in tre stabilimenti a partire dalla prossima settimana.

La carenza di chip a livello mondiale sta affliggendo la maggior parte dei costruttori di auto al mondo dato che i semiconduttori sono essenziali nella produzione di veicoli, essendo usati per i motori e gli airbag ma anche per gli schermi che equipaggiano le vetture.