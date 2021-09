Daimler chiede strategia europea per ricarica e-auto

Il numero uno dell'azienda automobilistica tedesca Daimler, Ola Kaellenius, chiede una strategia europea per la ricarica delle auto elettriche. "Non basta che per esempio Germania, Olanda o i paesi scandinavi siano avanti" ha detto Kaellenius al magazine Automobilwoche.

"Abbiamo bisogno di un piano che abbia sotto'occhio tutta Europa" dal momento che "tutti i grandi produttori di auto hanno scelto di puntare sull'elettrico e ora la grande sfida è creare un sistema di infrastrutture di ricarica" ha aggiunto il Ceo di Daimler. "Parliamo di una finestra temporale tra il 2025 e il 2030" ha detto Kaellenius ricordando che per il trasporto pesante sarebbe necessario una rete lungo le principali reti autostradali.