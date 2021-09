Lotus, 4 nuove elettriche tra cui due suv entro il 2026

Lotus conferma quattro nuove auto elettriche tra cui due suv entro il 2026. I nuovi modelli Lotus "lifestyle" saranno costruiti in Cina, ma il Regno Unito rimarrà il quartier generale delle auto sportive del marchio. Con un'immagine teaser - si legge su Autoexpress - Lotus ha anticipato la futura line-up Lotus EV, che sarà composta da cinque modelli con l'inclusione della già rivelata hypercar Evjia.

A partire dal 2022 si aggiungerà un grande suv dal nome in codice Type 132, mentre il 2023 vedrà l'arrivo di una coupé a quattro porte di dimensioni simili, denominata Type 133, che probabilmente si configurerà come un concorrente diretto per la Tesla Model S.

Il suv di medie dimensioni (segmento D), noto come Type 134, è previsto per l'arrivo nel 2024 e sarà un diretto concorrente della BMW iX3. Accanto ai due suv e alla coupé a quattro porte, il marchio rimarrà fedele alle sue radici con una nuova auto sportiva, che sarà lanciata nel 2026 e sarà anch'essa completamente elettrica. Non sarà un sostituto della Lotus Emira, ma sarà venduta in concomitanza alla versione già presente sul mercato.

Tre di questi veicoli utilizzeranno la Premium Architecture di Lotus, una piattaforma per auto completamente elettrica.