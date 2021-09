Hyundai Germania prepara Training Academy a Hösbach

Hyundai Europe rafforza le sue strutture nel mercato tedesco, strategico per la Casa coreana.

Alla presenza di Jürgen Keller amministratore delegato di Hyundai Motor Deutschland GmbH e di Michael Baumann, sindaco di Hösbach, è stata posata la prima pietra per la futura Hyundai Training Academy, un elemento centrale della strategia di rafforzamento della rete in Germania, soprattutto in vista dell'arrivo dei modelli 100% elettrici come Ioniq 5. Caratterizzata da comodi collegamenti tra Offenbach (sede in Hyundai in quel Paese) e Würzburg e facilmente raggiungibile, Hösbach dista circa cinque chilometri da Aschaffenburg, quasi a metà strada tra Francoforte sul Meno e Würzburg. Il luogo non offre solo un buon collegamento con l'autostrada, ma dispone anche dell'infrastruttura necessaria con una stazione ferroviaria e numerosi hotel circostanti dove i partecipanti alla formazione possono pernottare. "Con la Training Academy. ci stiamo preparando per una nuova era nel settore automobilistico - ha detto Keller - e in futuro anche il nostro showroom online, che è attualmente ancora a Elsenfeld in Franconia, verrà gestito dalla Training Academy".

Oltre allo showroom e allo studio cinematografico, la struttura dispone di un'area officina appositamente costruita in cui viene creata la documentazione tecnica per soluzioni di riparazione complesse e che funge da modello per le singole officine.