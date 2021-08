Skoda, prodotto 100.000esimo veicolo elettrificato gamma iV

Il veicolo elettrificato numero 100.000 della gamma Skoda iV – un Enyaq iV, primo suv 100% del brand – è stato prodotto presso lo stabilimento principale di Skoda a Mlada Boleslav. Il costruttore boemo ha dato vita al brand ‘iV’ per identificare i modelli parzialmente o completamente elettrificati.

Attualmente, il brand produce tre modelli iV: le ibride plug-in Superb iV e Octavia iV e il suv elettrico Enyaq iV. Entro il 2030 Skoda lancerà almeno altri tre modelli completamente elettrici. Queste vetture si posizioneranno sotto Enyaq iV in termini di prezzo e dimensioni. In base agli sviluppi del mercato, l’obiettivo del Brand è che i veicoli elettrificati arrivino a pesare tra il 50% e il 70% del venduto in Europa.

Škoda Auto è entrata nel mercato della mobilità elettrica nel settembre 2019, con la produzione della sua prima ibrida plug-in Superb iV e della citycar Citigo-e iV. Successivamente, nel settembre 2020, il costruttore boemo ha compiuto il più grande passo avanti nell’implementazione della strategia di mobilità elettrica presentando Enyaq iV, primo suv in gamma completamente elettrico, sviluppato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.