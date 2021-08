Cina, Volkswagen anticipa il lancio della elettrica ID.3

Il risultati della gamma elettrica di Volkswagen in Cina sono lontani dalle aspettative come dimostra il fatto che gli stabilimenti di Foshan e Anting - che sono stati costruiti per avere una capacità complessiva di 600.000 unità all'anno - sforneranno a fine 2021 qualcosa come 80-00 mila unità complessive delle gamme ID.4 X e ID.6 X. Così il Ceo di Volkswagen Brandstätter ha annunciato di voler intensificare l'offensiva di elettrificazione in quell'importante mercato con la ID.3 che ha debuttato con una prima apparizione al Chengdu Motor Show ed è entrerà in produzione ad Anting prima dei tempi previsti. Il lancio sul mercato avverrà nel quarto trimestre affiancando la ID.4 X e la ID.6 X che in Cina sono proposte anche nelle rispettive varianti Crozz.

"L'offensiva globale di elettrificazione di Volkswagen sta rapidamente guadagnando ulteriore slancio - ha detto Brandstätter - e dopo l'ID.4 e l'ID.6, stiamo ora lanciando l'ID.3 come terza serie di modelli completamente elettrici in Cina in soli sei mesi. Con questo sottolineiamo la nostra ambizione di occupare una posizione di leadership nel mercato dei veicoli elettrici in Cina e in Europa".

Dopo il debutto al Motor Show di Chengdu, i clienti cinesi potranno prenotare una ID.3 tramite un sistema di pre-booking prima dell'arrivo sul mercato di ottobre. Nonostante il totale delle vendite sia lontano dalle aspettative, negli ultimi mesi un numero crescente di clienti cinesi ha scelto una ID.4 o una ID.6. Si è passati dalle 1.500 unità complessive a maggio a circa 3.000 a giugno e a 5.800 a luglio, cifra quest'ultima che ha permesso a Volkswagen di entrare tra i primi dieci produttori nel mercato cinese di Bev a luglio.

Entro il 2030, Volkswagen intende aumentare la quota delle sue consegne di veicoli completamente elettrici in Europa a oltre il 70%. In Nord America e Cina, il marchio punta a una quota di veicoli elettrici superiore al 50%. Nel primo semestre, Volkswagen ha consegnato quasi il triplo di Bev in tutto il mondo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante le difficoltà legate alle forniture di semiconduttori, per un totale di 160.000 unità.

Questa cifra include circa 93.000 Bev (+182%) e circa 66.000 ibridi plug-in (+175%). Nei primi sei mesi del 2021, Volkswagen ha mantenuto la testa nel mercato europeo dei modelli completamente elettrici, con una quota di mercato del 15,4%.