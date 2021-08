Cnh Industrial acquisisce 90% Sampierana

CNH Industrial ha acquisito il 90% del capitale sociale della Sampierana spa, una società italiana, con sede principale a Bagno di Romagna (Forli-Cesena) specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine movimento terra, sottocarri e parti di ricambio. L'accordo prevede che CHN Industrial raggiunga il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione. Il corrispettivo per l'intera acquisizione sarà pari a 101,8 milioni di euro e "sarà oggetto ad alcuni aggiustamenti in sede di closing e successivamente". Il corrispettivo sarà finanziato con la liquidità disponibile di CNH Industrial. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel quarto trimestre del 2021, . "Quest'ultima acquisizione strategica - spiega Scott Wine, ceo di CNH Industrial - darà un'accelerazione alla crescita del nostro segmento delle macchine per le costruzioni. L'eccezionale portfolio di Sampierana rafforza la nostra presenza in segmenti di mercato critici e fornisce ai nostri concessionari e clienti, prodotti leader di mercato che saranno supportati dei nostri brand, dalla nostra rete di distribuzione e dalla nostra esperienza in campo produttivo".

Sampierana ha anche una sua controllata al 100% con un sito produttivo a Kunshan, in Cina.