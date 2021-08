Mercedes Actros edition 2: una consegna "speciale" a Wörth

Tobias Wöllmer dell'azienda di trasporti 'Gressel di Neustadt an der Aisch' ha ritirato il suo Actros Edition 2 presso il Customer Center dello stabilimento Mercedes-Benz di Wörth. L'autista guida ora un modello speciale limitato a 400 unità. Il giorno in cui doveva ritirare il camion, Wöllmer è partito con Pascal Ertel, un venditore di camion del Mercedes-Benz Truck Center di Norimberga.

Il camion è il veicolo ideale di Wöllmer che lo ha configurato a seconda delle proprie esigenze: tra le particolarità il cruscotto rivestito in nappa e il volante. Il suo capo gli aveva detto mesi fa che era giunto il momento di un nuovo veicolo. Wöllmer ha fatto delle ricerche su Internet. Ha trovato un articolo sull'Actros Edition 2 su RoadStars, la community degli autisti di Mercedes-Benz Trucks. "Ho capito subito che era quello che volevo". Il suo capo, per il quale Wöllmer lavora da 16 anni, gli ha dato il via libera.

Il frontale dell'Actros Edition 2 è sempre grigio luna metallizzato. Per il suo camion, Wöllmer ha scelto questo colore per la verniciatura dell'intero veicolo. Per la cabina ha scelto la variante GigaSpace - è la più grande disponibile e ha lo spazio necessario. Questo è l'ideale, per chi di regola è in viaggio per tutta la settimana. Un altro punto di forza del camion premium è il motore sei cilindri in linea da 12,8 litri con una potenza di 390 kW. Nella sala delle consegne, i collaboratori del Centro clienti hanno spiegato a Wöllmer il funzionamento della nuova ammiraglia Mercedes-Benz nei dettagli.

L'equipaggiamento speciale di alta qualità crea una vera sensazione di benessere e di comfort di prima classe. Il menu principale nel display del cockpit multimediale è stato addirittura adattato con un motivo a stella per l'Edition 2. Il logo Edition in alluminio spazzolato sul lato passeggero cattura subito l'attenzione. Anche la stella Mercedes illuminata nel rivestimento nero fa parte degli esterni. Gli elementi decorativi della griglia sono in cromo scuro, mentre la cornice dei fari è oscurata. Il modello speciale può essere ordinato per tutti i veicoli a due e tre assi dell'ultima generazione Actros con cabina GigaSpace e BigSpace.