Chery alleata con gigante elettrodomestici Heier per IoT

Insolito 'fidanzamento' nel mondo dell'automotive e dell'high tech, quello della Casa costruttrice cinese Chery Holding e l colosso degli elettrodomestici Haier che hanno annunciato la creazione di una joint venture per realizzare una piattaforma IoT (internet of things) in ambito automotive.

La nuova Jv è denominata Anhui Haixingyun Internet of Things Technology Co Ltd ed è posseduta al 51% dalla Wuhu Chery Information Technology Co Ltd, il cui azionista di maggioranza è Chery Automobile e al 49% da Haier Digital Technology (Qingdao) Co Ltd.

Ben noto anche in Italia, dove inizia a collaborare nel 1993 con Merloni, Haier è un gigante del 'bianco' (come vengono chiamati gli elettrodomestici dagli addetti ai lavori) che grazie alle diverse aziende possedute o controllate - come Candy, Fisher & Paykel, GE Appliances e il ramo elettrodomestici di Sanyo - occupa stabilmente da 12 anni il primo posto globale nel settore, con un fatturato di 32,7 miliardi di dollari nel 2020.

In particolare l'italiana Candy celebre anche per lo slogan pubblicitario del 1962 "No, il bucato in casa c'è chi lo fa meglio di te, e a lei dico: grazie Candy!" è stata acquisita dalla Haier nel 2018.

Come afferma Chery Holding in una sua nota, la joint venture utilizzerà CosmoPlat, la piattaforma Internet industriale sviluppata internamente da Haier, per sviluppare la prima applicazione personalizzata su larga scala per l'automotive, facendo perno su intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT ), servizi tecnici, gestione e manutenzione del sistema informativo, elaborazione e conservazione dei dati.

La joint venture sfrutterà l'esperienza di Chery nella trasformazione digitale e nel settore della produzione automobilistica mentre utilizzerà modelli di business, capacità tecniche, risorse dell'ecosistema e notorietà del marchio di CosmoPlat per lavorare su ricerca e sviluppo, vendita, funzionamento e manutenzione di applicazioni IoT automobilistiche.