Opel Mokka, 988 consegne a luglio: B-suv è anche elettrico

A poche settimane dall'arrivo sul mercato italiano, Opel Mokka inizia già a raccogliere i primi consensi chiudendo, il mese di luglio, con la consegna di oltre 980 unità (988 per la precisione), cosa che consente a questo B-suv di entrare nell'olimpo del mercato imponendosi di diritto nella top 40 dei modelli più richiesti dai clienti.

Il suo design trasmette immediatamente energia e dinamismo, mostrandosi con una personalità fresca e dinamica, capace di interpretare il concetto 'Bold and Pure' ovvero audace e puro, con cui Opel affronta il futuro della mobilità.

Nei suoi 4,15 metri di lunghezza Opel Mokka racchiude la ricetta per soddisfare variegate esigenze, come testimoniano i cinque posti reali e i 350 litri di capacità del bagagliaio.

All'interno, lo sviluppo orizzontale della plancia, il volante dalle generose dimensioni e la linea di cintura delle portiere che quasi raggiunge le spalle del conducente, offrono una nuova dimensione in grado di coinvolgere emotivamente gli occupanti. Il comfort è garantito dalla disponibilità di differenti sedili ergonomici regolabili a sei vie, individualmente.

Anche il design della console centrale è stato ripulito e, grazie al freno di stazionamento elettrico e al selettore del cambio automatico, nessun elemento sporgente disturba la purezza delle linee.

Nuovo Opel Mokka offre anche il servizio OpelConnect, la Live Navigation 2 con informazioni sul traffico in tempo reale, oltre a un collegamento diretto all'assistenza in caso di guasti ed eCall.

Sotto al cofano è disponibile un motore 100% elettrico: la batteria di trazione da 50 kWh porta in dote fino a 324 km di autonomia guidando come prescritto dal ciclo WLTP. Con 136 CV di potenza massima e 260 Nm di coppia, il passaggio da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi ne certifica il piacere di guida, contornato da soli 30 minuti per ricaricare fino all'80% della batteria di trazione, dalle colonnine di ricarica veloce in corrente continua a 100 kW. A questo propulsore si affiancano i powertrain tradizionali: il benzina 1.2 turbo 3 cilindri di classe PureTech da 100 oppure 130 CV, con possibilità di cambio automatico AT8 per la versione più potente; il 1.5 diesel da110 CV e 250 Nm di coppia a soli 1750 giri. Con 4 differenti livelli di allestimento tra cui scegliere, il listino di Opel Mokka esordisce dai 22.550 euro fino ad arrivare ai 35.250 euro dell'elettrica Mokka-e.