Cina: salgono le vendite di veicoli a nuova energia

A luglio la Cina ha osservato un'impennata nelle vendite di veicoli a nuova energia per il trasporto di passeggeri, come mostrano i dati di settore della China Passenger Car Association.

Stando a questi ultimi, le vendite al dettaglio di autovetture a nuova energia hanno raggiunto quota 222.000 unità, in crescita del 169,4% rispetto all'anno precedente.

Il volume delle vendite all'ingrosso di veicoli a nuova energia dedicati al trasporto di passeggeri è cresciuto del 202,9% su base annua, arrivando a raggiungere le 246.000 unità.

Il mese scorso aziende del calibro di Byd, Tesla China, Saic-Gm-Wuling, Saic Passenger Vehicle Branch e Gac Aion hanno tutte venduto veicoli di questo tipo superando le 10.000 unità.

Nel mese di luglio, le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri in Cina, tra cui berline, suv e i veicoli multiuso, hanno fatto segnare un calo del 6,2% su base annua arrivando a 1,5 milioni di unità.