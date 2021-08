Mercedes-Benz al lavoro con specialista batterie Grob-Werke

Mercedes-Benz ha annunciato di aver intensificando la collaborazione con Grob-Werke , l'azienda leader nel settore delle tecnologia di produzione, per ampliare la propria capacità produttiva e il proprio know-how nell'ambito delle batterie di nuova generazione. La cooperazione si concentrerà sulla tecnologia di sistema delle future generazioni di batterie Mercedes-Benz da utilizzare nei veicoli EQ a partire dal 2025. La futura rete globale di produzione di batterie Mercedes-Benz includerà 9 fabbriche in tre Continenti, questo allo scopo di permettere all'azienda di diventare completamente elettrica prima della fine del decennio, ovunque le condizioni di mercato lo consentano. I sistemi di produzione di Grob-Werke sono già in uso negli stabilimenti di batterie di Mercedes-Benz. "La rete globale di produzione di batterie Mercedes-Benz - ha detto Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG, con responsabilità per production e supply chain - sarà un pilastro chiave dell'offensiva del brand EQ e il fondamento del nostro passaggio strategico da Electric First a Electric Only. Attraverso la nostra partnership con Grob-Werke, vogliamo sfruttare ulteriori potenzialità nell'area della tecnologia di produzione in termini di efficienza, digitalizzazione e sostenibilità e quindi espandere ulteriormente la nostra capacità di fabbrcare di batterie". L'obiettivo della cooperazione è lo sviluppo congiunto e la costruzione di impianti di produzione di batterie altamente efficienti e include l'assemblaggio di moduli e pacchi batteria.

Mercedes-Benz rafforza così la sua capacità di produzione di batterie e il suo know-how nel campo della tecnologia di produzione innovativa. Mercedes-Benz produce già proprie batterie nelle sue sedi a Kamenz (Sassonia), Hedelfingen (Stoccarda), nonché a Bangkok (Thailandia), Pechino (Cina) e Jawor (Polonia). Nel 2022 si aggiungeranno Brühl (Stoccarda) e Tuscaloosa (USA). Inoltre, sarà costruito anche un impianto di batterie presso lo stabilimento di Sindelfingen vicino a Stoccarda.