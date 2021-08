Bmw, vendite in Cina +42% nel 1° semestre

Le vendite di Bmw in Cina sono aumentate del 42% nella prima metà di quest'anno rispetto all'anno precedente, con 467.956 veicoli consegnati nel suo mercato singolo più importante, secondo quanto dichiarato ieri dalla casa automobilistica tedesca.

Dopo un solido primo trimestre, Bmw ha continuato ad "avere prestazioni ottime" anche nel secondo. Il Bmw Group attualmente stima che il mercato automobilistico cinese cresca del 10,3% nel corso di quest'anno.

Le vendite di Bmw nel mercato domestico europeo sono aumentate del 35,4% per un totale di 504.834 veicoli nel primo semestre del 2021. Nello stesso periodo, le consegne negli Stati Uniti hanno recuperato del 52% raggiungendo quota 184.436 unità.

Secondo Bmw, le consegne totali del primo semestre dei marchi Bmw, Mini e Rolls-Royce sono aumentate di quasi il 40% su base annua raggiungendo quota 1.339.047 veicoli e stabilendo un nuovo record di vendite. I ricavi del gruppo sono aumentati del 28,1% su base annua e hanno raggiunto 55,36 miliardi di euro (65,7 miliardi di dollari) nel primo semestre del 2021. L'utile netto è balzato a 7,6 miliardi di euro, rispetto ai 362 milioni di euro del primo semestre del 2020. L'azienda ha beneficiato di una forte domanda, "che ci ha permesso di raggiungere una crescita significativa", dichiara l'amministratore delegato del Bmw Group Oliver Zipse. Tuttavia, a causa dei continui rallentamenti nella fornitura dei semiconduttori, la seconda metà dell'anno sarà probabilmente "più volatile". Supponendo che né la pandemia di Covid-19 né la situazione delle forniture di semiconduttori peggiorino significativamente e contando su prezzi stabili per le materie prime, il Bmw Group si aspetta che gli affari si sviluppino complessivamente in modo positivo. (ANSA-XINHUA).