(ANSA) - PARIGI, 03 AGO - Stellantis registra una "redditività record" in Nord America nel primo semestre, con vendite retail per Ram negli Stati Uniti e a livello globale: è quanto si legge in una nota.

Jeep Wrangler 4xe è stato il Phev più venduto negli Stati Uniti nel secondo trimestre 2021, dopo il suo Lancio nel marzo 2021", precisa Stellantis, aggiungendo che "Jeep sta espandendo la copertura del mercato con i prossimi modelli premium Grand Wagoneer e Wagoneer".. (ANSA).