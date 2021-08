Gruppo Adecco acquisirà per 2 miliardi specialista R&D Akka

Con l'acquisizione per 2 miliardi di euro di Akka Technologies, il colosso franco-svizzero dei servizi alle aziende Adecco punta a diventare il numero 2 al mondo nella ricerca e sviluppo e nell'ingegneria, soprattutto rivolta al mondo dell'high tech e dell'automobile.

L'operazione, che deve essere finalizzata nella prima metà del 2022, farà entrare nella società Modis di Adecco Group la Akka Technologies, l'azienda d'origine francese ma con sede in Belgio specializzata in ricerca e sviluppo e tecnologie all'avanguardia (internet delle cose, cybersecurity, cloud, veicoli autonomi) ed in particolare nel settore della mobilità.

"Oggi abbiamo annunciato che Adecco acquisirà una quota di maggioranza in Akka Technologies per creare, in combinazione con Modis, il leader mondiale numero 2 nella Smart Industry - ha commentato Mauro Ricci presidente e Ceo del Gruppo Akka - Questo è un giorno molto speciale per me, vedere l'azienda che ho fondato come ingegnere di 23 anni decollare su una traiettoria più grande, diventando più forte e ancora più avvincente. Sono convinto che Modis sia il partner ideale con cui scrivere questo nuovo capitolo della nostra storia, alimentando insieme il futuro dell'industria smart. Ciò apre anche opportunità entusiasmanti per i nostri ingegneri che avranno accesso a un campo di gioco più ampio per continuare a innovare insieme ai nostri clienti e continuare a esprimere la loro passione per le tecnologie".

Dalla fusione tra Modis e Akka (che ha anche una sede operativa a Torino) nascerà un colosso dell'engineering che potrà contare su 50mila laureati "per offrire una gamma completa di servizi - afferma Adecco - per rispondere alle crescenti esigenze della smart industry". Dalla transazione il Gruppo franco-svizzero si attende piu' di 200 milioni di euro di sinergie in termini di fatturato e risparmi di 65 milioni sui costi.