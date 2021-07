Michelin: dopo 1/o semestre rivede in rialzo previsioni 2021

Sulla base dei buoni risultati ottenuti nel primo semestre, Michelin ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno 2021. Secondo quanto riferisce AFP, il colosso francese dei pneumatici ha registrato tra gennaio e giugno un fatturato di 11,2 miliardi di euro, contro i 9,4 miliardi dello stesso periodo del 2020 e gli 11,8 miliardi del primo semestre 2019, cioè prima della crisi Covid.

Michelin è dunque tornata al livello di redditività del 2019, con un utile operativo delle attività correnti ('reddito operativo dei settori') di 1,4 miliardi di euro, pari al 12,7% dei ricavi. Nel primo semestre l'utile netto è stato di 1 miliardo di euro.

"In un contesto di ripresa del mercato il gruppo Michelin ha realizzato un ottimo primo semestre - ha sottolineato in un comunicato il presidente Florent Menegaux - Questi solidi risultati non devono farci dimenticare il perdurare della crisi sanitaria che genera tensioni significative, in particolare sulla filiera". La domanda di pneumatici è stata "sostenuta dalla ripresa dell'economia mondiale nonostante le forti interruzioni della filiera, e dal rifornimento della distribuzione".

Michelin prevede ora un utile operativo dei settori a 2,8 miliardi di euro a cambi costanti, contro i 2,5 miliardi annunciati in precedenza, e un free cash flow superiore al miliardo. "Dopo un primo semestre in forte ripresa, la domanda mondiale non beneficerà nel secondo semestre di una base così favorevole e dovrebbe ancora soffrire di interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali", avverte Michelin.

I mercati Passenger e Light Truck "dovrebbero registrare un aumento compreso tra l'8% e il 10% nell'anno e il mercato Truck dal 6% all'8%. Escludendo nuovi effetti sistemici legati al Covid-19 "in questo contesto di mercato Michelin intende rafforzare le proprie posizioni".