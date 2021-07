Tesla chiude il secondo trimestre sopra le attese per gli analisti. L'utile per azione si è attestato a 1,45 dollari a fronte dei 97 centesimi previsti. I ricavi sono ammontati a 11,96 miliardi. I risultati positivi spingono i titoli Tesla a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arrivano a guadagnare il 2,38%.