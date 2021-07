Nio, viaggiano su nave Torino le ES8 per la Norvegia

Curiosamente il primo lotto di auto elettriche della cinese Nio ES8, spedite dal porto di Shanghai Waigaoqiao sta viaggiando a bordo della nave Ro-ro della grande flotta Wallenius denominata Torino.

Costruita nel 2009, ha una stazza di 22.160 tonnellate e può trasportare 6.354 vetture che, come dice la denominazione Ro-ro (roll on - roll off) salgono e scendono dalla nave con i loro mezzi, esattamente come avviene in un traghetto.

Le prime Nio che sbarcheranno in Norvegia sono uscite dalla linea di produzione presso il JAC-Nio Advanced Manufacturing Center e hanno ottenuto nel giugno 2021, l'omologazione europea (EWVTA) come modello ES8, che potrà dunque essere omologato in tutti i paesi dell'Ue.

Nio aveva annunciato all'inizio di maggio il suo ingresso in Norvegia, il primo mercato estero dell'azienda cinese che - oltre alla vendita di auto, porterà agli utenti di quel mercato la sua rete di vendita diretta e assistenza che comprende Nio House, Nio App, Power Swap Station e Nio Life. Le prime consegne dei suv ES8 sono previste a settembre.

In particolare la rete dei centri per lo scambio delle batterie Power Swap Station dovrebbe essere operativa in Norveglia nel 2022, lo stesso hanno in cui - una volta ottenuta l'omologazione - inizierà ad essere distribuita in Europa anche l'altro modello elettrico ET7.