Energica esporterà moto elettriche a Singapore

Il produttore di moto elettriche ad alte prestazioni Energica Motor Company esporterà i suoi modelli a Singapore grazie ad un accordo con Ifyni (Spring Motor). Lo annuncia il Gruppo modenese quotato sul Mercato Alternativo dei Capitali di Piazza Affari (Aim), già fornitore unico fino al 2022 del campionato Fim Enel MotoE World Cup.

"L'esperienza che ho avuto con Energica - spiega il titolare di Ifyni Eugene Mah - è stata impegnativa con le Autorità, ma una volta che abbiamo fatto un giro di prova, l'euforia è stata incredibile". "Il nostro Ministro delle Finanze - ha aggiunto l'Industriale - ha annunciato un piano da 30 milioni di dollari di Singapore (15,53 milioni di euro) per iniziative levate ai veicoli elettrici". Secondo i piani del Governo di Singapore, inoltre, entro il 2030 verranno installati 60mila punti di ricarica".

Proprio lo Stato asiatico rappresenta per Energetica "una delle aree fondamentali per lo sviluppo del business" secondo il direttore Marketing Giacomo Leone. (ANSA).