Audi consegna nel primo semestre il 38,8% in più del 2020

Nel primo semestre del 2021 le auto dei Quattro Anelli hanno viaggiato a tutta velocità, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti. Con quasi un milione di immatricolazioni Audi ha infatti aumentato significativamente le sue vendite, quasi il 40% in più rispetto a un anno fa. "Grazie alla ottima prestazione del nostro team internazionale - ha detto Hildegard Wortmann direttore vendite Audi - continueremo il nostro percorso di successo nel 2021".

Nella prima metà dell'anno sono state consegnate 981.681 nuove Audi facendo registrare un aumento del 38,8%. Ciò è dovuto principalmente al forte secondo trimestre, quando le vendite sono aumentate del 46,5% a 518.853 veicoli rispetto allo stesso periodo del 2020. In Cina e negli Stati Uniti Audi ha registrato il maggiore vantaggio nella prima metà dell'anno. In particolare nel mercato Usa Audi ha visto crescere le vendite di quasi il 60%, toccando quasi 122.000 immatricolazioni, un nuovo record per quel Paese. Significativo anche l'aumento del 38% nel grande mercato cinese, dove sono state consegnate 419.000 auto dei Quattro Anelli. In Europa, l'aumento è stato del 33% e ha portato a vendere poco meno di 352.000 veicoli.