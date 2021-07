Unicredit: sottoscrive minibond Fantic Motor da 7 milioni

UniCredit ha sottoscritto un minibond da 7 milioni di euro emesso da Fantic Motor Spa, storico marchio Made in Italy attivo nella produzione e commercializzazione di motocicli e e-bike. L'operazione, della durata di 6 anni, è supportata da intervento di garanzia al 50% di Sace e finalizzata a sostenere il piano di crescita domestico ed estero del gruppo.

Le risorse finanziarie rivenienti dal prestito obbligazionario saranno utilizzate, da un lato, per supportare lo sviluppo soprattutto nell'ambito della mobilità sostenibile dell'azienda Motori Minarelli, acquisita nei mesi scorsi, e, dall'altro, per sostenere l'ambizioso piano triennale di l'internazionalizzazione del Gruppo, con una forte focalizzazione sui mercati di Germania, Spagna e Stati Uniti.

"Fantic oggi sta attraversando un momento straordinario - commenta Mariano Roman Ad di Fantic Motor - , grazie alla propria strategia basata sull'innovazione di prodotto, partnership tecnologiche e una forte spinta all'internazionalizzazione".

"Con questa operazione UniCredit conferma la propria capacità di fornire alle imprese soluzioni finanziarie specifiche", sostiene Luisella Altare, Regional Nord Est di UniCredit.

"Siamo lieti ed orgogliosi di supportare il piano di investimenti e d'internazionalizzazione di un marchio storico come Fantic Motor, sempre in grado di dimostrare capacità di innovazione e di essere protagonista nei trend di mercato", dichiara Alberto Turchetto, Responsabile Mid Corporate Nord Est di Sace.