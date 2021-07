Seat-Vw Group, per elettromobilità progetto hub in Spagna

Un hub per la mobilità elettrica in Spagna: è questo il progetto che stanno portando avanti il Gruppo Volkswagen e Seat S.A. Obiettivo del Gruppo è rendere la Spagna un pilastro strategico per i suoi piani globali di elettrificazione. Come annunciato ieri durante il New Auto Strategy Day, in cui l'azienda ha condiviso la propria road map fino al 2030, il Gruppo e il marchio Seat sono pronti a collaborare con il Governo spagnolo per la trasformazione del Paese in un hub leader della mobilità elettrica e, di conseguenza, richiederanno di partecipare al Progetto Strategico per il Recupero e la Trasformazione Elettrica (PERTE).

Come parte del progetto Future: Fast Forward, il Gruppo Volkswagen costruirà uno stabilimento per le batterie in Spagna.

Dopo la Svezia e la Germania, la Spagna potrebbe diventare la terza sede di una delle sei giga-fatctory in Europa. Inoltre, la famiglia small Bev già pianificata dal Gruppo potrebbe essere prodotta in Spagna. Le piccole Bev avranno un ruolo cruciale nella democratizzazione della mobilità elettrica in Europa, contribuendo a rendere la mobilità elettrica neutra per il clima accessibile ai clienti.

"La Spagna potrebbe diventare un pilastro strategico della nostra strategia elettrica - ha precisato il ceo del gruppo VW, Herbert Diess -. Siamo pronti a stabilire tutta la catena del valore della mobilità elettrica nel Paese, inclusa la produzione delle vetture elettriche, i componenti ma anche la produzione di batterie del Gruppo. Sulla base del contesto generale e del supporto da parte del settore pubblico, a partire dal 2025 la famiglia small Bev potrebbe essere prodotta in Spagna".

"Diamo pieno supporto e chiederemo di partecipare al PERTE annunciato dal Governo spagnolo - ha sottolineato, invece, Wayne Griffiths, ceo di Seat S.A - rendere realtà il potenziale del progetto Future: Fast Forward richiede, sia il supporto da parte del settore pubblico, sia gli investimenti. Il nostro obiettivo è collaborare con il Governo per trasformare il Paese in un hub europeo di mobilità elettrica e l'impianto produttivo di Martorell uno stabilimento di auto 100% elettriche. La penisola Iberica è la chiave per raggiungere una mobilità climaticamente neutra in Europa entro il 2050".

Lo scorso mese di marzo, durante la presentazione annuale del bilancio, Seat S.A. ha annunciato il piano Future: Fast Forward, con l'obiettivo di guidare l'elettrificazione dell' industria automobilistica in Spagna attraverso la produzione di vetture elettriche urbane nel Paese a partire dal 2025. Un programma ecosostenibile che renderà la mobilità elettrica ancora più democratica e accessibile al grande pubblico.