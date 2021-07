Volkswagen-Gotion High-tech progettano gigafactory

La casa automobilistica tedesca Volkswagen e la società cinese Gotion High-tech hanno concluso un accordo di cooperazione strategica per la costruzione di una fabbrica di batterie presso il sito di Volkswagen Group Components a Salzgitter, nel sud-est della Bassa Sassonia. Lo ha annunciato ieri il colosso tedesco.

La produzione nel sito dovrebbe iniziare nel 2025. Il produttore di batterie Gotion High-tech, con sede a Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese di Anhui, diventerà così un "partner tecnologico di Volkswagen per il layout della fabbrica di celle, macchinari e processi di produzione".

Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione di Volkswagen, ha spiegato che insieme a Gotion High-tech, la casa automobilistica tedesca mira al progresso della tecnologia delle celle a batteria e a diventare "uno dei primi tre" produttori al mondo.

Già a maggio 2020 le due società hanno firmato accordi vincolanti in base ai quali Volkswagen (China) Investment Co.

Ltd. diventerebbe il maggiore azionista di Gotion High-tech, con una quota del 26%.

La transazione è stata approvata dalla China Securities Regulatory Commission e, secondo Volkswagen, entrambe le parti stanno attualmente lavorando sulle procedure conclusive.

Volkswagen prevede di creare sei gigafactory in Europa con una capacità di produzione combinata di 240 gigawattora per assicurare la fornitura di celle di batteria. "Credo fermamente che questo sarà un modello di successo della cooperazione commerciale ed economica sino-europea, così come della strategia globale delle nuove energie", ha commentato Zhen Li, presidente e amministratore delegato (CEO) di Gotion High-tech.