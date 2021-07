SAIC Motor,vendite all'estero +112,8% nel 1°semestre

La principale casa automobilistica cinese SAIC Motor ha venduto 265.000 veicoli all'estero nella prima metà del 2021, con una crescita del 112,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto la società stessa.

A seguito dell'ottima performance, la casa automobilistica ha adeguato al rialzo l'obiettivo di vendita all'estero per il 2021 da 500.000 unità a 550.000.

I marchi di proprietà di SAIC come MG e Maxus hanno raggiunto vendite di 166.000 unità durante il periodo preso in esame, con un aumento del 132% su base annua.

I due marchi citati sono stati responsabili di oltre il 60% delle vendite all'estero totali.

Nel 2020, SAIC Motor ha venduto 390.000 veicoli all'estero, con una crescita dell'11,3% rispetto all'anno precedente.

L'azienda punta ad arrivare a 1,5 milioni di unità vendute all'estero entro il 2025.