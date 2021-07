Stellantis: Comau con Siemens per programmazione robot

Comau e Siemens hanno realizzato la Comau Next Generation Programming Platform, un protocollo che implementa lo standard di comunicazione Uniform Robotics Data Interface semplificando la programmazione dei robot. Questa soluzione favorisce l'integrazione completa fra la gamma di robot Comau e la Simatic Robot Library di Siemens, riducendo in modo significativo la complessità dell'automazione degli impianti. In tal modo, gli operatori di qualsiasi settore industriale possono programmare facilmente uno o più robot Comau tramite l'ecosistema Siemens che impiegano per altre applicazioni e processi. In più, questa interfaccia offre risparmi tangibili di costi e di tempo, dato che tutti i prodotti e le celle d'automazione possono essere gestiti senza la necessità di competenze specifiche nella programmazione robotica. Comau prevede un risparmio fino al 30% del tempo destinato alla programmazione e fino al 40% per l'integrazione dei robot, grazie all'utilizzo di un linguaggio universale e a codici di programmazione riutilizzabili.

"L'integrazione fra il controllo del robot Comau e l'ecosistema Siemens riflette l'impegno continuo della nostra azienda nel rendere più semplice l'automazione.Rappresenta, inoltre, un passo importante per concretizzare la visione di una robotica facile da usare che contraddistingue Comau", spiega Gaia Salvadore, leader del segmento Robotics and Automation Products. "Insieme a Comau, siamo pionieri nell'offrire al mercato la prima interfaccia capace di mettere in comunicazione la robotica industriale e la nostra Simatic Robot Library", afferma Tobias Fengel, Marketing Manager Robotics & Electronics di Siemens DI.