Ford in Cina, modelli Lincoln e suv locali spingono vendite

L'Ovale Blu viaggia speditamente nel più grande mercato del mondo, quello della Cina, dove nel primo semestre del 2021 le immatricolazioni di auto e veicoli commerciali Ford sono aumentate del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020. Da gennaio a giugno sono state registrate oltre 306.700 vendite, supportate principalmente dal grande successo del marchio di lusso Lincoln, che ha totalizzato oltre 42.200 immatricolazioni in Cina nel primo semestre, con un aumento del 111,4% anno su anno.

Le vendite di suv a marchio Ford hanno superato le 57.900 unità, con un aumento del 35,7% anno su anno e quelle di veicoli commerciali Transit hanno superato quota 26.800, con un miglioramento del 22,5% anno su anno. Da notare che questo risultato è stato ottenuto anche se nel secondo trimestre l'Ovale Blu - a causa della continua carenza globale di semiconduttori - ha ridotto le consegne a 152.900 unità, con un calo del 3,6% anno su anno.

I suv costruiti localmente, tra cui Lincoln Corsair, Nautilus e Aviator, hanno rappresentato l'86% delle vendite Lincoln nel primo semestre. Corsair in particolare è stato un punto luminoso per la casa automobilistica, con vendite di circa 23.700 unità che rappresentano un aumento di oltre il 200% anno su anno. È stato il modello Lincoln più venduto nella regione per 15 mesi consecutivi, secondo Ford. Le vendite della Lincoln Aviator sono aumentate del 281,7% nel primo semestre, raggiungendo oltre 6.500 unità.

"Ford è focalizzata sull'offrire il giusto mix di veicoli e servizi di livello mondiale ai nostri clienti in Cina continuando lo slancio e la crescita della nostra attività - ha dichiarato Anning Chen, Ceo di Ford China - Nel secondo trimestre, abbiamo presentato sei nuovi modelli e delineato una strategia di elettrificazione forte e innovativa. Queste azioni, combinate con il nostro impegno a fornire esperienze dei clienti sempre attive, ci posizionano per il successo nel competitivo mercato automobilistico cinese".

Le sei novità per la Cina includono Ford Evos, Escape ibrido plug-in, Escort, Mustang, Lincoln Zephyr Reflection e Lincoln Corsair ibrida plug-in. Inoltre l' Ovale Blu ha appena lanciato la versione costruita localmente della Mustang Mach-E.

Per quanto riguarda il marchio Ford, nel primo semestre si sono toccate circa 116.000 unità con un aumentato del 6%. La versione costruita localmente del suv Ford Explorer, lanciato nel giugno 2020, ha venduto più di 32.500 unità nel suo primo anno. Nel frattempo, le vendite di Ford Escape e Edge sono aumentate rispettivamente del 10% e del 27,3% nel primo semestre.

Le berline Ford Mondeo e Taurus sono aumentate rispettivamente del 14,1% e del 41,2% anno su anno. Ford e il suo partner automobilistico cinese JMC hanno registrato circa 148.000 immatricolazioni di veicoli commerciali nel primo semestre, con un miglioramento del 26,3% anno su anno.